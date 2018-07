Embraer e Boeing anunciam acordo para criar joint venture

A Boeing deve pagar 3,8 bilhões de dólares à Embraer para controlar com 80% de uma joint venture — um empreendimento conjunto — de aviação comercial formada pelas duas. A empresa brasileira ficará com os 20% restantes. As áreas militar, de serviços e de aviação executiva não estão inclusas no negócio e continuarão sob controle da Embraer.

De acordo a proposta de acordo, divulgada em memorando nesta quinta (5), as operações de aeronaves comerciais da Embraer hoje valem 4,75 bilhões. Agora, a parceria precisa ser aprovada pelas agências regulatórias e pelo conselho de administração da Embraer para seguir adiante. A expectativa é que o processo seja fechado até o fim de 2019. O governo brasileiro é detentor de uma ação preferencial — a chamada “golden share” —, que lhe dá poder de veto em negociações do tipo, desde que a Embraer foi privatizada, em 1994.

A joint venture será comandada por um presidente e um CEO brasileiros, sob controle da Boeing.