Dólar atinge maior nível desde junho, por reforma da Previdência

O dólar fechou em alta de 0,93% nesta terça-feira, a 3,3281 reais na venda, no maior nível em quase seis meses. A valorização ocorre em meio a temores de que o governo não conseguirá colocar a reforma da Previdência em votação neste ano. É o maior nível desde o dia 23 de junho (3,3391 reais).

Com as negociações desta terça, a moeda americana acumulou 3,02% de valorização nas últimas quatro sessões. “O mercado está em compasso de espera… o volume (de negociações), inclusive, tem diminuído”, afirmou o operador da corretora H.Commcor Cleber Alessie Machado.

O governo continua trabalhando para conquistar os votos que faltam para aprovar a reforma da Previdência ainda neste ano na Câmara dos Deputados, mas tem enfrentado dificuldades. Com isso, decidiu antecipar para quinta-feira o início da discussão sobre a proposta no plenário da Câmara dos Deputados,com o objetivo de ter um quadro real de apoios com que poderá contar para tentar votar o texto na próxima semana, segundo uma fonte do Palácio do Planalto.

Apesar disso, diversos interlocutores falaram nesta terça-feira e sinalizaram a possibilidade de a votação ficar para o início do próximo ano, entre eles o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o presidente Michel Temer, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Este último repetiu que é difícil votar a reforma na semana que vem, mas garantiu que continua trabalhando neste sentido.

“Essas declarações diminuem bem as apostas de que a reforma será votada na próxima semana”, avaliou o operador da Advanced Corretora, Alessandro Faganello.

Liquidez

A expectativa pela votação da reforma da Previdência e o final do ano têm enxugado a liquidez do mercado, o que levou o Banco Central a fazer mais um leilão de linha, de venda com compromisso de recompra. Novamente, vendeu os 2 bilhões de dólares ofertados, da mesma forma que ocorreu no dia 5 de dezembro passado.

O BC também vendeu o total de até 14 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, para rolagem do vencimento de janeiro. Até agora, rolou o equivalente a 5,6 bilhões de dólares do total de 9,638 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.

A trajetória de alta do dólar ante o real também ganhou impulso da performance da moeda no exterior, onde a valorização ganhou tração ante divisas de países emergentes como o peso mexicano e a lira turca.

O dólar também avançava ante uma cesta de moedas à espera da reunião do Federal Reserve, banco central norte-americano, no dia seguinte, em meio a amplas apostas de que o banco central dos Estados Unidos elevará a taxa de juros pela quinta vez desde o final de 2015.