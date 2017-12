Momento atual recomenda cautela na decisão sobre juros, diz BC

O Banco Central informou que mantém sua “liberdade de ação” para decidir os próximos passos da política monetária daqui para frente, mas ressaltou que suas decisões serão tomadas com “cautela”, mantendo o caminho pavimentado para novo corte, porém menor, da taxa básica de juros no início de 2018.

“Houve consenso em manter liberdade de ação, mas sinalizar que o atual estágio do ciclo recomenda cautela na condução da política monetária”, mostrou a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC publicada neste terça-feira.

Na semana passada, o BC reduziu a Selic para a mínima histórica de 7% ao ano, deixando a porta aberta para nova redução adiante, mas ressaltando que encarará a investida com “cautela”.

Isso porque o BC deixou claro que os passos seguintes estão mais sensíveis a eventuais mudanças no cenário de riscos o que, para analistas, foi uma sinalização sobre como será o desfecho da reforma da Previdência.

“Para a próxima reunião, caso o cenário básico evolua conforme esperado, e em razão do estágio do ciclo de flexibilização, o Comitê vê, neste momento, como adequada uma nova redução moderada na magnitude de flexibilização monetária. Essa visão para a próxima reunião é mais suscetível a mudanças na evolução do cenário e seus riscos que nas reuniões anteriores”, informa o Copom em ata.