Coronavírus: Bolsa cai 15% e entra no 2º circuit breaker do dia

Os gestores de fundos de investimentos, geralmente compradores, estão se desfazendo de ações. Quem paga para ver não está gostando dos resultados. O fundo Ponta Sul, por exemplo, teve um retorno negativo de mais de 80% na comparação ano a ano. A carteira de papéis do Ponta Sul é formada por empresas como Magazine Luiza, Alpargatas e Banco Inter, segundo os mais recentes documentos disponíveis. “Os fundos eram quem poderiam segurar a bolsa. Mas, hoje, eles estão mais propensos a vender suas ações”, diz Glauco Legat, analista-chefe da corretora Necton. “Os ativos estão muito baratos, mas falta liquidez”.

O estresse com as consequências da doença fez com que o dólar comercial batesse a marca de 5 reais pela primeira vez na história, logo na abertura do mercado local. Por volta das 9h48, a moeda operava em alta de 5%, cotada aos 4,96 reais. O recuo ocorreu por causa dos 2,5 bilhões de dólares a vista ofertados pelo Banco Central para conter a volitividade da moeda.

Oficialmente, há 60 casos de Covid-19 confirmados no país pelo Ministério da Saúde. O número, porém, deve subir durante o dia porque há mais casos confirmados em São Paulo pelo Hospital Albert Einsten. Segundo o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, a transmissão do vírus no Brasil ainda não é comunitária, ou seja, é possível identificar a transmissão.

Nas bolsas estrangeiras, o clima também era de caos. Nos EUA, o pré-mercado das bolsas teve circuit breaker após queda de mais de 7% no S&P Futuro e no Dow Jones Futuro, cada. Por volta das 10h40, as negociações na bolsa de Nova York (Nyse) foram paralisadas por 15 minutos. Às 11h25, o Dow Jones caía 8%. Na Europa, as bolsas de Londres e Frankfurt operam em queda de 9%. Na Ásia, os mercados também tiveram um dia agitado. O índice Nikkei da Bolsa de Valores de Tóquio, terminou em queda de 4,41%, seu pior nível em quase três anos. Em Seul, a desvalorização de 3,87% e, Hong Kong, a bolsa caiu 3,66%. Na Austrália, o tombo foi de 7,36%.

As bolsas chinesas foram as que acumularam menor queda, na casa de 2%, após o país anunciar que o pico da transmissão do coronavírus no país já foi superado.