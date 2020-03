Bolsas asiáticas despencam após pronunciamento de Trump

As principais bolsas da Ásia voltaram a cair nesta quinta-feira, 12, após Donald Trump proibir viagens da Europa para os Estados Unidos por um mês para tentar impedir a transmissão do novo coronavírus.

Os mercados acionários asiáticos, que já estavam no vermelho em reação ao anúncio da Organização Mundial da Saúde (OMS) de que o surto agora é uma pandemia, despencaram depois do pronunciamento do presidente norte-americano.

No Japão, o índice Nikkei caiu 4,4%, enquanto em Sydney, na Austrália, a queda foi de 7,4%, no pior dia do ASX 200 desde a crise financeira de 2008. Hong Kong caiu 3,6% e Xangai, 1,5%.

Seul, Singapura e Jacarta perderam mais de 3%, enquanto Mumbai desabou mais de 6% e Bangkok mais de 8%.

As principais bolsas da Europa também iniciaram a quinta-feira com baixas superiores a 5%, poucas horas depois do anúncio de Donald Trump. Nos primeiros minutos, o índice FTSE-100 de Londres perdia 5,28%, o CAC 40 de Paris recuava 5,11% e o Dax de Frankfurt cedia 5,32%.

Em Madri, o Ibex 35 recuava 5,5% e na Suíça o índice SMI perdia 4,77%. Ao mesmo tempo, o índice FTSE MIB de Milão operava em queda de 1,53%, um dia depois do anúncio do fechamento de todos os estabelecimentos comerciais na Itália, com exceção farmácias e supermercados.

Já o barril de petróleo do West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril perdia 6,28%, a 30,91 dólares, no meio da tarde e o Brent do Mar do Norte recuava 6,04%, a 33,63 dólares.

Nesta semana o mercado do petróleo já estava sob pressão após a Arábia Saudita realizar cortes nos preços da commodity e um acordo entre a Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) e seus aliados para apoiar os mercados de energia fracassar.

Índices futuros

Nos Estados Unidos, os contratos futuros também desabaram e apontam para a possibilidade de outro dia difícil em Wall Street.

(com AFP e Reuters)