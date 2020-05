Coronavírus: BC vê forte queda do PIB no 1º semestre e recuperação gradual

O BC reafirmou que, para sua próxima reunião, marcada junho, pode haver novo corte na Selic “não maior do que o atual [0,75 ponto percentual], para complementar o grau de estímulo necessário como reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19”. O colegiado chegou a discutir se há a existência de um piso mínimo para a Selic, para que a taxa básica não pudessem causar instabilidade nos mercados financeiros e no preço de ativos, como o dólar, por exemplo. Por isso, o Comitê argumenta que irá avaliar as variações na taxa de forma gradual “para avaliação da resposta dos preços de ativos financeiros”. Após o anúncio da redução da Selic de 3,75% ao ano para 3%, o dólar disparou e passou a ser vendido a mais de 5,70 reais, caminhando para 6 reais.

Por isso, diante da contração da economia e seu impacto sobre a inflação, a ata sinaliza que há membros do Copom favoráveis a mais cortes na taxa de juros, porém não há unanimidade na decisão. “Entretanto, foi preponderante a avaliação de que, frente à conjuntura de elevada incerteza doméstica, o espaço remanescente para utilização da política monetária [novas reduções da Selic] é incerto e pode ser pequeno”, acrescentou o colegiado no documento.

Retrato da crise

A forte retração no nível de atividade econômica e a queda da demanda interna trazidos pelo coronavírus, dão a crise um caráter deflacionário. A deflação acontece quando os preços de produtos e serviços caem em um determinado período. É um movimento contrário ao da inflação, quando os preços sobem. Uma das principais causas da deflação prolongada é a economia em crise, quando os consumidores compram menos e forçam as empresas a reduzirem preços.

Em abril, por exemplo, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), usado como indicador oficial da inflação no país, teve variação negativa de 0,31%. Esse foi o primeiro registro de deflação para abril desde o início do plano real. O mercado financeiro prevê inflação de 1,76% para este ano. A meta é de 4% este ano, com margem de erro entre 2,5% e 5,5%. A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic). Segundo o colegiado, o compromisso com a meta de inflação “sempre foi e segue sendo o principal objetivo” da política monetária.