Companhia de Singapura é eleita a melhor aérea do mundo

A companhia Singapore Airlines foi eleita a melhor aérea do mundo, segundo a pesquisa Skytrax World Airline Awards. O ranking, realizado desde 2014, é considerado o “Oscar” da aviação.

A pesquisa incluiu 335 empresas e reuniu as avaliações dos próprios passageiros. A Singapore Airlines, que até o ano passado ocupava a segunda colocação na lista, tomou o primeiro lugar da Qatar Airways, que ficou com a vice-liderança.

A Avianca foi eleita a melhor companhia aérea da América do Sul. Azul e Latam aparecem na sequência do levantamento por região.

No ranking geral, todas as aéreas da América do Sul perderam posições. A Avianca e a Azul caíram uma colocação cada. As aéreas passaram para 51ª e 53ª lugar, respectivamente. Mesmo assim, a Azul continua sendo a melhor brasileira na classificação. Enquanto isso, a Latam registrou a maior queda, foi de 59ª posição para 63ª.

A companhia Norwegian Air, que conseguiu autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para voar no Brasil, aparece na 32ª colocação. A empresa foi considerada a melhor aérea de baixo-custo de longas viagens.

Já a Gol, que não aparece no ranking das 100 primeiras aéreas, figura na lista das melhores empresas de baixo-custo da América do Sul, na 3ª colocação.

Confira as dez melhores companhias aéreas de todo o mundo: