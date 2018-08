Passagens aéreas, conta de luz e leite longa vida pressionam inflação

Apesar de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter desacelerado para 0,33% em julho, alguns produtos e serviços dispararam e pesaram no bolso consumidor. Esse é o caso das passagens aéreas e do leite longa vida.

De acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (8) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as passagens aéreas subiram 44,51% em julho. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 15,68%.

Os preços do grupo energia elétrica tiveram uma alta de 5,33% em julho. De acordo com o IBGE, o aumento reflete os aumentos das distribuidoras de energia, caso da Eletropaulo, que aplicou no mês passado um reajuste de 15% nas tarifas.

O preço do leite longa vida, que disparou após a greve dos caminhoneiros, continua pressionando a inflação. Em julho, a alta foi de 11,99%. Nos últimos 12 meses, o aumento acumulado é de 27,97%.

Por outro lado, produtos que subiram muito de preço após a greve dos caminhoneiros tiveram redução considerável em julho. Esse é o caso da cebola e da batata inglesa.

O preço da cebola caiu 33,50% em julho. No ano, entretanto, o produto ainda acumula uma expansão de 31,99%. No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 17,30%. Já a batata inglesa caiu 28,14% em julho, mas ainda acumula um aumento de 12,51% nos últimos 12 meses. No ano, a batata inglesa tem uma deflação de 2,34%.