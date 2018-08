Gol cria serviço que ‘congela’ preço de passagem aérea por 48 horas

A Gol Linhas Aéreas lançou nesta sexta-feira, 17, o serviço de reserva de preço depassagens por 48 horas. Isso permite que o cliente que ainda não definiu a melhor data ou horário de viagem, garanta o preço do bilhete encontrado durante sua pesquisa.

A reserva de preço, entretanto, não será gratuita. Haverá um custo de 30 reais para compras feitas no Brasil e de 15 dólares, se a transação for feita no exterior. As regras se aplicam a reserva de preços de passagens tanto de adulto quanto de crianças e para todas as classes tarifárias da Gol – Premium, Max, Plus e Light, com exceção da Promo.

“Mesmo que ainda exista qualquer dúvida ou indefinição sobre a emissão da passagem, é possível fazer uma reserva da melhor tarifa encontrada, por até dois dias”, afirma em nota Frederico Zaccaro, gerente de marketing da Gol.

Como funciona

Ao identificar trecho e tarifa adequados à sua viagem no site da Gol, o cliente deve clicar no banner onde aparece a mensagem “Reservar esta tarifa”. A partir das instruções que serão dadas, ele precisará inserir os dados pessoais e efetuar o pagamento da taxa.

Dentro das 48 horas da reserva, se o cliente desejar prosseguir com a compra, basta selecionar o item “Pré-agendamento” e dar sequência à operação. Caso o pagamento integral não seja realizado dentro deste prazo, a reserva será cancelada.

O valor da taxa de reserva não será considerado como parte de pagamento do bilhete aéreo e não será reembolsado caso o cliente cancele ou conclua a operação de compra.