Burger King lança coxinha em formato de batata frita

O Burger King começou a comercializar nesta semana coxinhas em seus restaurantes – a Coxinha Fries tem formato de batata frita e está disponível nas redes de todo o país.

O consumidor pode escolher entre duas opções de acompanhamento para o salgado: molho apimentado ou barbecue. A porção de seis unidades da Coxinha Fries pode ser adquirida com o lanche ou separadamente.

Na porção combo, o consumidor ganha desconto e paga 6,90 reais. Se decidir comprar uma porção individual, o preço é de 9,90 reais.

A Coxinha Fries é um lançamento fixo no cardápio, e não é uma versão limitada, como o Sundae Bacon, que esteve nos restaurantes durante o mês de dezembro do ano passado.

“Esperamos agradar a todos com a novidade e, principalmente, acabar com esse debate nacional, que é por onde começar a comer o salgado”, brinca o diretor de Marketing do Burger King, Ariel Grunkraut.

Recentemente, a rede fast food anunciou outro lançamento para o cardápio: o sorvete de quase 1 litro de Oreo.