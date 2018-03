Burger King traz para o Brasil rede concorrente da KFC

O Burger King Brasil anunciou que está trazendo para o país a rede de restaurantes Popeyes, especializada na venda de frango frito. Pelo acordo aprovado pelo conselho de administração do BK Brasil, serão abertas 300 unidades da marca Popeyes no país nos próximos 10 anos.

“Esperamos abrir as portas dos primeiros restaurantes Popeyes muito em breve”, diz em nota Iuri Miranda, CEO do BKB.

Assim como a marca Burger King, a Popeyes pertence à Restaurant Brands International Inc. (RBI). Controlada pela brasileira 3G Capital, a RBI comprou a Popeyes em fevereiro do ano passado com o objetivo de desenvolver a marca no mercado americano e internacional. No Brasil, a nova rede vai enfrentar a KFC, que aqui é operada pelo grupo Sforza, do empresário Carlos Wizard.

Além do frango frito empanado em pedaços, o cardápio do Popeyes inclui pratos da culinária de New Orleans, como acompanhamentos com temperos cajun e creole.

Segundo o BK Brasil, o consumo de frango no Brasil tem crescido e já é maior do que o e qualquer outra proteína no país, incluindo carne bovina e suína.

A rede Popeyes opera mais de 2.800 lojas em mais de 25 países ao redor do mundo, ocupando a posição de segunda maior rede de fast-food focado em frango no mundo, afirmou a BK Brasil.

O BK Brasil abriu capital em bolsa no Brasil no final do ano passado, em uma operação que movimentou cerca de 2,2 bilhões de reais. A companhia opera mais de 600 lojas do Burguer King no Brasil.

(Com Reuters e Estadão Conteúdo)