Bitcoin é cotada a menos de US$ 20 mil, pior resultado em 18 meses

Mais conhecida entre as criptomoedas, Bitcoin é cotada a menos de US$ 19 mil, o menor valor desde dezembro de 2020. Apenas neste ano, a queda acumulada é de 59%. De acordo com o portal Coin Desk, a moeda era cotada a US$ 18.028 na tarde deste sábado (18). Outro criptoativo, ether, ligado à rede Ethereum, caiu 73% desde o início de 2022.

A desvalorização dos criptoativos, após valores recordes em 2021 (o bitcoin chegou a US$ 68 mil no ano passado), está relacionada ao temor de aumento das taxas de juros e crescente probabilidade de recessão nos Estados Unidos.

A barreira de US$ 20 mil é considerada importante para os analistas porque indica o quanto os investidores ainda confiam no ativo. “Passar dessa barreira mostra que a confiança da indústria de criptomoedas entrou em colapso e que estamos vendo as últimas tensões”, disse Edward Moya, analista de mercado sênior da OANDA das Américas, em entrevista à agência Reuters.

Nesta semana, houve ainda outro impacto no setor. A empresa de empréstimos de criptomoedas Celsius congelou saques e transferências entre contas, criando desespero entre investidores. A corretora Babel Finance, de Hong Kong, suspendeu novos saques por encontrar dificuldades para pagar o que deve a seus clientes depois das fortes quedas. A gigante Binance também suspendeu saques e depósitos em reais na sexta-feira (17), mas afirma que o problema foi com o Banco Central e que o prazo para normalização do sistema é de 72 horas.