Bitcoin: dos US$ 65 mil aos US$ 20 mil em 7 meses

A liquidação do bitcoin continua pesada e a criptomoeda está muito próximo dos 20 mil dólares, considerada uma barreira importante. Se baixar disso, a queda pode ser ainda maior, segundo alguns analistas. Maior ainda? O bitcoin perdeu 70% do seu valor desde o pico de quase 65 mil dólares em novembro do ano passado. Mas a bem da verdade é que o comportamento do bitcoin não está muito diferente do que tem acontecido com ações de tecnologia, todas em liquidação por conta dos juros americanos, inflação e perspectiva de recessão.

Mesmo com a forte queda, em cinco anos, o bitcoin ainda registra ganhos de 726%.

