Corretoras suspendem saques de clientes após fortes quedas do bitcoin

A corretora Babel Finance, de Hong Kong, suspendeu novos saques por encontrar dificuldades para pagar o que deve a seus clientes depois das fortes quedas das criptomoedas nas última semanas. O bitcoin, por exemplo, perdeu 30% de valor em apenas uma semana e já acumula baixa de 70% em relação às suas máximas históricas de novembro de 2021. “O mercado de criptomoedas passou por grandes flutuações e algumas instituições do setor experimentaram eventos de risco condutivos. Devido à situação atual, a Babel Finance está enfrentando pressões de liquidez incomuns”, disse a empresa. Não há previsão para normalização do sistema.

A gigante Binance também suspendeu saques e depósitos em reais, mas alega que o problema foi com o Banco Central. “Nosso canal de depósitos e saques de reais via Pix e Ted está com uma instabilidade devido à atualização de políticas instauradas pelo Banco Central do Brasil. Os depósitos e os saques por este meio estão bloqueados, mas não se preocupe ainda pode usar outros métodos para sacar e depositar”, diz a mensagem da corretora, que sugere as operações pelo sistema P2P, que implica na negociação com outra pessoa. Importante ressaltar que a empresa encerrou uma parceria com a Capitual, fintech que operava os depósitos e saques em reais via Pix dos clientes da empresa. O prazo para normalização do sistema é de 72 horas.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.