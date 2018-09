Após recorde, dólar opera em queda e chega a R$ 4,18

O dólar segue baixa nesta sexta-feira (14), mas chegou a bater os 4,20 reais. Às 10h a moeda americana registrava alta de 0,245%. Vinte minutos depois, às 10h20, começou a cair e chegou a 4,18 reais, recuo de 0,374%.

Na véspera, cotação chegou ao maior valor desde o Plano Real em 1994, chegando a 4,199 reais. A máxima, até então, era de 4,18, em 23 de setembro de 2015, quando o país passava pelo processo de impeachment da presidente Dilma Housseff.

Reginaldo Galhardo, gerente de câmbio da corretora Treviso, disse que esse sobe e desce do mercado deve ocorrer durante o pregão dessa sexta-feira. Segundo ele, os investidores estão “testando o Banco Central” para ver se há alguma intervenção e com isso colocar mais volume para ser negociado no mercado.

“Infelizmente, essa insegurança no mercado vai permanecer, enquanto não tivermos um cenário mais claro na eleição para presidente da República. Vamos ficar nessa instabilidade até a definição do primeiro turno e, caso, vá para a disputa candidatos que os investidores julgam inadequados, esse sobe e desse continua”, disse Galhardo.

Segundo ele, o cenário externo, com a Rússia aumentando os juros para 7,50% ao ano, não está influenciando o mercado por aqui. “O Brasil está resguardado pelas reservas que tem, com cerca de 400 bilhões de dólares, isso alivia a nossa situação. Só precisamos de um respiro na economia, mas enquanto não se define a questão eleitoral isso não acontece. Isso tem causado insegurança nos investidores e nós é que acabamos pagando a conta”, afirmou.