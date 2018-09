Ciro Gomes e candidato do PT causam receio ao mercado, aponta pesquisa

Pesquisa da XP Investimentos que entrevistou 281 investidores entre os dias 28 e 31 de agosto aponta o que eles esperam que irá acontecer com a cotação do dólar, com a reforma da Previdência e as negociações na BM&FBovespa diante da vitória de cada um dos candidatos mais bem avaliados nos levantamentos de intenção de voto.

Em relação a aprovação da reforma da Previdência, 95% dos entrevistados acreditam que será aprovada no ano que vem, se o presidente da República for Geraldo Alckmin (PSDB). E será o projeto que ficará mais tempo vigente, segundo a pesquisa, 9 anos. Já na outra ponta, para 64% dos investidores não esperam uma reforma do sistema previdenciário, caso o representante do PT, sela ele o ex-presidente Lula ou Fenando Haddad, assumir o Palácio do Planalto.

Quando o assunto é dólar, o quadro mais alarmante para os investidores, de acordo com a pesquisa, é se o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT) levar a disputa. Nesse cenário, o dólar chegaria a 4,40 reais ou mais para 87% dos entrevistados, considerando o dólar a 4,14 reais. Fernando Haddad, que deve ser nomeado candidato do PT até o dia 11, também assusta os investidores. Na pesquisa, 86% das pessoas acreditam que a moeda americana irá passar os 4,40 reais caso o PT ganhe a eleição.

O cenário mais favorável considerado pelo mercado, é com o tucano Alckmin na presidência da República. Para 41% dos entrevistados o dólar apresentaria recuo em relação à cotação de referência da pesquisa, e ficaria entre 3,60 reais e 3,80 reais e 22% acreditam que ficaria entre 3,40 reais a 3,60 reais. Nenhum dos investidores acreditam que a moeda americana iria ultrapassar os 4 reais ou mais.

Já com Jair Bolsonaro (PSL) assumindo o comando do país, os investidores também avaliam que seria menos alarmante do que os candidatos de esquerda. De acordo com a pesquisa, 32% acreditam que a moeda americana oscilaria entre 3,60 reais a 3,80 reais. Mas, com esse cenário, para 6% dos entrevistados o dólar ficaria entre 4 reais e 4,40 reais. O que a pesquisa não apontou quando o candidato avaliado foi Alckmin.

Marina Silva (Rede) também traria um pouco mais de estabilidade para o mercado que os candidatos considerados de esquerda, de acordo com a pesquisa. Para 34% dos entrevistados, o dólar ficaria entre 3,80 reais a 4 reais e 24% entre 3,40 reais e 3,60 reais. Assim como com Bolsonaro levando a disputa, para os investidores, há risco da moeda americana ultrapassar a barreira dos 4 reais. Para 22% chega a 4,20 reais e para 11% de 4,20 a 4,40 reais.

Com relação ao Ibovespa, o principal índice negociado na bolsa de São Paulo, o mercado avalia que será mais tranquilo com o Alckmin na presidência, considerando 76 mil pontos como referência. Para 40% dos entrevistados, o Ibovespa passaria a barreira dos 100 mil pontos, algo ainda não visto na bolsa brasileira. Já para 34% ficaria entre 90 mil a 100 mil pontos. Com Jair Bolsonaro, o Ibovespa chegaria a 85 mil a 90 mil pontos para 35% e a 80 mil a 85 mil pontos para 21% dos entrevistados.

Com Marina na presidência, o Ibovespa alcançaria o patamar de 80 mil pontos a 85 mil para 26% dos entrevistados. E chegaria a 80 mil pontos para 19% dos investidores. Com Ciro no Planalto, 45% dos entrevistados acreditam que o índice chegaria a 50 mil a 60 mil pontos e para 30% o índice ficaria abaixo de 50 mil pontos. Com Haddad, o cenário não ficaria tão diferente. Para 46% dos investidores acreditam que o Ibovepa ficaria entre 50 mil a 60 mil pontos e 31% abaixo de 50 mil pontos.