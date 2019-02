ALL e WTorre estudam viabilidade de porto em Santos

Por AE

São Paulo – A ALL e a WTorre iniciaram conversações para estudar a viabilidade da construção de um porto em terreno da WTorre no Porto de Santos. “Os estudos estão em fase preliminar, e não há qualquer compromisso de investimento ou participação de qualquer uma das partes no projeto”, informa a ALL em fato relevante.

A companhia cita que a Vetria Mineração, projeto integrado de mina-ferrovia-porto com volume projetado de 27,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, já possui solução portuária própria, com terreno de 1,9 quilômetro quadrado no Porto de Santos, onde será desenvolvido um porto para exportação de 27,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano.” O desenvolvimento do porto da Vetria, assim como as demais frentes, está avançando de acordo com o projeto e vem confirmando as capacidades originalmente previstas”, diz a ALL.

A Vétria Mineração, companhia resultante de uma associação entre ALL, Triunfo e Vetorial Mineração, possui recursos minerais estimados de mais de 1 bilhão de toneladas, segundo o diretor-presidente da ALL, Paulo Basílio.

Em março, ele disse também que a companhia já tinha iniciado conversas com bancos para contactar potenciais investidores para o projeto de mineração da companhia. “Temos tido um retorno positivo sobre o projeto”, disse o executivo.