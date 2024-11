Universidade de Cambridge convida Ser Educacional para pesquisa científica

O grupo Ser Educacional foi convidado a integrar o seleto grupo de pesquisadores liderado pela Universidade de Cambridge. As primeiras reuniões estão marcadas para esta semana.

A participação do Ser Educacional é resultado direto da missão ABMES Internacional, realizada em outubro. A instituição brasileira vai se juntar ao grupo de estudos focado em soluções ambientais e créditos de carbono, reúne especialistas do Reino Unido, América Latina e outros países, debatendo questões cruciais em fóruns internacionais como a Conferência das Partes (COP).

Em outubro, 40 reitores e gestores educacionais brasileiros estiveram no Reino Unido, visitando algumas das melhores universidades do mundo – Cambridge, Brunel University, Oxford e University College London. Durante a visita internacional, o grupo liderado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) recebeu o convite da Universidade de Cambridge para integrar um grupo de estudos focado na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP30), que será realizada no Brasil.