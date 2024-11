Inflação fora da meta aumenta urgência pelo pacote fiscal

O Ibovespa, principal índice da B3, recuava mais de 1% nesta sexta-feira às 11h, aos 127,9 mil pontos, repercutindo a aceleração do IPCA de outubro, que atingiu 4,75% no acumulado de 12 meses, ultrapassando o teto da meta de 4,5%. Esse dado intensifica a urgência pela apresentação do pacote fiscal prometido pelo governo, que tem discutido as medidas ao longo da semana.

As commodities também exercem forte pressão sobre o Ibovespa, com o minério de ferro e o petróleo caindo mais de 1% após as medidas de estímulo anunciadas pelo governo chinês frustraram as expectativas do mercado.

No cenário externo, as bolsas operam de forma mista, reagindo à recente decisão do Federal Reserve (Fed) e à eleição de Donald Trump, que já iniciou a escolha dos nomes para os principais cargos de seu governo. O dólar é negociado com alta, cotado a R$ 5,75.