O lucro milionário do Prime Video com o futebol em 2025

O Amazon Prime Video, que já tinha contrato para a exibição de jogos da Copa do Brasil, entrou definitivamente no mundo do futebol ao fechar acordo com a Liga Forte União (LFU) para a transmissão do Campeonato Brasileiro em 2025.

Além dos 54 jogos da Copa do Brasil, a plataforma terá direito a transmitir 38 partidas da próxima temporada até 2029, sendo um jogo exclusivo por rodada. Serão 190 confrontos no total da competição.

Com o anúncio, o objetivo da empresa é vender as seis cotas de patrocínio, que variam entre 17 milhões e 40 milhões de reais, podendo chegar a um valor total de 150 milhões de reais. “A distribuição dos direitos de transmissão tem sido cada vez mais diversa a partir da entrada de plataformas de streaming como a Amazon no mercado. O futebol brasileiro tem se adaptado a esta nova realidade, que já é uma tendência no exterior”, analisa Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.