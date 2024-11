Seguradoras repassaram R$ 2 bilhões somente em agosto para os ressegurados

O mercado segurador segue em ascensão, em agosto, mês mais recente apurado pelo setor, de acordo com dados levantados pelo IRB+Inteligência, do IRB(Re). Somente no oitavo mês deste ano, as seguradoras do país repassaram para os resseguradores o equivalente a 2 bilhões de reais, queda de 15,2% no comparativo com um ano antes.

Por outro lado, no somatório de 2024, até agosto, o total chegou a 18,1 bilhões de reais, alta de 3,8% quando analisado o mesmo período do ano passado.