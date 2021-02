Ações do Banco do Brasil despencam após indícios de saída de Brandão

As ações do Banco do Brasil fecharam em queda de 4,34% nesta sexta-feira, 26, em 28,22 reais, após a publicação de que o presidente da instituição, André Brandão, comentou com amigos mais próximos que tem o desejo de deixar o cargo. Fontes próximas a Brandão ouvidas por VEJA contam que ele está decepcionado com a forma como o presidente Jair Bolsonaro realizou a demissão de Roberto Castello Branco da Petrobras e que a frase dita em um evento de que “demite quem quiser na hora que quiser” preocupa.

Indicado ao cargo pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, Brandão não é próximo a Paulo Guedes, mas representa bem a agenda liberal do ministro da Economia. Guedes e Campos Neto conseguiram convencer o presidente Bolsonaro a não demitir Brandão no começo do ano. Na ocasião, as ações preferenciais do banco despencaram de 40 reais para 38 reais em apenas um dia. Desde então, a interferência política do presidente tanto no banco quanto em outras estatais vem derretendo suas ações.

O incômodo de Bolsonaro com Brandão é semelhante ao que causou a demissão de Castello Brando da Petrobras. Brandão, que esteve por mais de 15 anos no banco HSBC, deseja aumentar o lucro do Banco do Brasil – o que, diga-se de passagem, beneficia a União, que é sua principal acionista. Após fazer um plano de demissão voluntária e de fechamento de agências, porém, Bolsonaro ficou insatisfeito. Como mostrou reportagem de VEJA, na verdade o plano de demissão recebeu rápida adesão pelos funcionários que desejavam sair da empresa sem um desconto tão grande em seus benefícios.

Porém, fechar agências no interior é um assunto muito impopular e delicado politicamente, assim como aumentar o preço dos combustíveis. Por isso, Bolsonaro queria tirá-lo do cargo. A crise na Petrobras mostra que a corda está cada vez mais próxima de se romper e que, se isso acontecer, os papeis das estatais sofrerão os maiores impactos.

Em fato relevante enviado na noite desta sexta-feira aos órgão reguladores de mercado, o Banco do Brasil informou que não houve pedido de renúncia por parte de seu presidente.