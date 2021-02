Inflação estável nos EUA diminui pressão sobre títulos e acalma mercado

Dados divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Departamento de Análise Econômica (DAE) dos Estados Unidos, apontam que a inflação está controlada no país mesmo após o pacote de estímulos de 900 bilhões de dólares dados pelo governo americano no final do ano passado. Estes números eram muito esperados pelo mercado financeiro, uma vez que economistas alertavam para uma alta descontrolada dos preços devido aos estímulos fiscais.

No mês de janeiro, o chamado PCE Core, Índice das Despesas de Consumo Pessoal, desinflacionou de 0,4% em dezembro para 0,3%. Há no acumulado de 12 meses, houve alta de 1,5% ante 1,4% no mês anterior. O PCE calcula a alta de preço de todos os produtos de consumo da população, com exceção de alimentos e combustíveis, sujeitos a volatilidades de curto prazo. Este é o principal indicador usado pelo Federal Reserve Bank para medir a inflação e sua estabilidade comprova a fala de Powell de que não há indícios de descontrole nos preços.

Como resultado, a pressão sobre o juros dos títulos do Tesouro americano para 10 anos, o índice mais olhado no mundo, ficou aliviada. No dia anterior, eles fecharam na maior alta desde janeiro do ano passado e derrubaram as bolsas de Nova York. No início da tarde desta sexta-feira, para alívio de Wall Street, ele caía 0,46%, para um rendimento de 1,508%, revertendo as perdas ocorridas ontem nas bolsas americanas, principalmente na Nasdaq.