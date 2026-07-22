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Economia

A dívida oculta das big techs e a disparada do petróleo

De acordo com estimativas, as big techs teriam US$ 1,65 trilhão em dívidas que não aparecem em balanço

Por Tássia Kastner 22 jul 2026, 08h30 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h54
IAs: Claude, Gemini, ChatGPT, Grok e DeepSeek
CONCORRÊNCIA ChatGPT: um dos maiores ecossistemas de IA generativa, à frente de concorrentes como Gemini e Claude  ((Photo by Matteo Della Torre/NurPhoto/Getty Images)
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A dívida oculta das big techs e a disparada do petróleo Priorizar nos meus resultados Google

Investidores estão desconfiados com o total de investimentos que as big techs têm anunciado em data centers e outros projetos ligados à IA, pela dificuldade de imaginar quando esses desembolsos vão se converter em lucro, se é que vão. 

Um relatório divulgado pela Nikkei joga ainda mais dúvidas nesse cenário. De acordo com estimativas, as big techs teriam US$ 1,65 trilhão em dívidas que não aparecem em balanço, isso após uma expansão de oito vezes desde 2022. O número é maior do que aquele efetivamente reportado nos balanços, de US$ 1,35 trilhão.

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Não se trata de maracutaia, mas de regras contábeis. A dívida fora do balanço se refere a contratos futuros para fornecimento de data centers, chips etc. E enquanto os contratos ainda são uma promessa futura tanto de entrega, quanto de pagamento, esse dado não entra nas demonstrações financeiras, mas fica como uma nota explicativa.

A notícia, porém, dá materialidade para o tamanho da aposta das empresas e do mercado no universo IA. Nesta quarta, os futuros das bolsas americanas começam o dia em queda, puxadas justamente pelo índice de tecnologia Nasdaq. Após o fechamento do mercado, Google e Tesla divulgam seus resultados financeiros do segundo trimestre.

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Pesa ainda sobre o mercado a escalada do conflito no Oriente Médio. O petróleo avança a US$ 95 com notícias de fechamento de rota de escoamento do produto no Mar Vermelho. A Agência Internacional de Energia emitiu um alerta sobre risco de desabastecimento global.

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Não bastasse o dia negativo, o Brasil ainda lida com a entrada em vigor das tarifas comerciais americanas, isso enquanto recebe ameaças de uma nova rodada de alíquotas à medida que o governo Trump volta a pressionar parceiros comerciais

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