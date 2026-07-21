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Política

Os próximos passos do governo Lula para conter danos pelo novo tarifaço

Ministros conversarão com setores para chegar a um formato de socorro aos afetados por novas tarifas do governo Trump aos produtos brasileiros

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 09h30 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h53
Presidente Lula
Presidente Lula durante evento no Planalto  (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Os próximos passos do governo Lula para conter danos pelo novo tarifaço Priorizar nos meus resultados Google

Dias após a formalização do novo tarifaço dos Estados Unidos aos produtos brasileiros, o governo Lula já está mobilizado para definir os próximos passos para conter os danos e evitar prejuízos eleitorais.

O vice-presidente Geraldo Alckmin se reuniu com representantes da indústria na semana passada, como a CNI, e ele e o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Márcio Elias Rosa, começarão nesta terça-feira uma rodada de conversas com setores prejudicados pela medida, como os segmentos de confecções e calçados.

Nessas reuniões, eles pretendem calcular os impactos para tentar bolar o quanto antes um pacote de socorro aos setores afetados.

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A iniciativa é vista como a única possível neste momento, já que aliados de Lula acreditam que o governo dos Estados Unidos só aceitará se debruçar sobre o assunto novamente depois das eleições. Ainda assim, devem tentar investidas pontuais para tentar ampliar a lista de exceções.

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O uso da lei da reciprocidade, que chegou a ser cogitado horas após o novo tarifaço ser formalizado, está praticamente descartado, especialmente em função de como isso poderia impactar nas eleições.

Há a leitura de que Trump e o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio B0lsonaro – apontado como um dos articuladores pela aplicação das tarifas -, estão desgastados.

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Por outro lado, haveria o reconhecimento entre os eleitores de que o governo Lula fez tudo que estava ao seu alcance para tentar evitar o tarifaço.

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