ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

AIE emite raro alerta para risco de desabastecimento global com escalada no Oriente Médio

Agência diz que fechamento do estreito de Ormuz e ameaças no Mar Vermelho aumentam chances de choque

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h49 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h48
Um foguete branco brilhante decola em um céu noturno azul-púrpura, deixando uma trilha de fumaça e fogo laranja-avermelhado que se mistura com nuvens rosadas na parte inferior da imagem
Um míssil é lançado pelo Irã, de um local não revelado, em direção a alvos dos EUA na Jordânia, no Kuwait e no Bahrein. 16/07/2026 - (SEPAHNEWS.COM/AFP)
Continua após publicidade
AIE emite raro alerta para risco de desabastecimento global com escalada no Oriente Médio Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

A Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla em inglês) fez um raro alerta sobre o risco de interrupções no abastecimento mundial de energia diante da escalada do conflito entre Irã, Estados Unidos e seus aliados no Oriente Médio.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, 21, a agência afirmou que a continuidade dos confrontos e as restrições à navegação no estreito de Ormuz elevam a preocupação com a segurança energética mundial e aumentam a incerteza sobre o mercado de petróleo.

Segundo o diretor-executivo da IEA, Fatih Birol, “não há espaço para complacência” diante da deterioração do cenário geopolítico e da redução dos estoques comerciais de petróleo.

Continua após a publicidade

Estoques ajudam, mas preocupação aumenta

A agência afirmou que o mercado ainda conta com alguns fatores de proteção, entre eles a liberação emergencial de reservas estratégicas realizada pelos países membros da organização.

Siga

Até o momento, cerca de 290 milhões de barris já foram colocados no mercado como parte de um programa de liberação de 400 milhões de barris. Mesmo assim, os governos ainda mantêm mais de 1 bilhão de barris em reservas estratégicas que podem ser utilizados caso a situação piore.

Continua após a publicidade

A declaração alimentou especulações de que a IEA poderá coordenar uma nova liberação de estoques caso o estreito de Ormuz permaneça fechado por um período prolongado.

Ormuz e Mar Vermelho pressionam mercado

A principal preocupação é o bloqueio do estreito de Ormuz, passagem por onde normalmente circula cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo.

Continua após a publicidade

Nas últimas semanas, a navegação na região voltou a ser fortemente reduzida após novos confrontos entre Irã e Estados Unidos. O governo iraniano também intensificou ataques contra navios petroleiros que cruzam a região.

Ao mesmo tempo, os rebeldes Hutis, do Iêmen, anunciaram um bloqueio marítimo contra embarcações ligadas à Arábia Saudita no estreito de Bab el-Mandeb, entrada do Mar Vermelho.

Segundo a IEA, a combinação das duas crises coloca em risco justamente as duas principais rotas marítimas utilizadas atualmente para exportação de petróleo do Golfo.

Continua após a publicidade

Petróleo volta a subir

Depois de cair para cerca de US$ 70 por barril após um cessar-fogo preliminar em junho, o petróleo Brent voltou a subir e já é negociado próximo de US$ 90 por barril, refletindo o aumento das preocupações com a oferta mundial.

A IEA avalia que apenas a reabertura completa e incondicional do estreito de Ormuz poderá evitar um agravamento da crise energética.

Diesel preocupa mais do que petróleo

Embora o mercado de petróleo bruto ainda conte com estoques emergenciais, a agência afirma que a situação é mais delicada para os combustíveis refinados.

Segundo a IEA, os mercados de diesel e gasolina operam com oferta mais apertada. Na Europa, os estoques de gás natural também permanecem abaixo do esperado antes do inverno devido à redução das exportações provenientes do Oriente Médio.

O prêmio pago pelo diesel em relação ao petróleo bruto nas refinarias do noroeste europeu atingiu um recorde nos últimos dias, superando US$ 80 por barril. Com isso, o diesel passou a ser negociado em torno de US$ 170 por barril, sinalizando forte pressão sobre os preços dos combustíveis.

A avaliação da IEA reforça que, mesmo com reservas estratégicas disponíveis, a continuidade dos conflitos no Oriente Médio aumenta o risco de novas turbulências para o mercado global de energia e pode manter os preços do petróleo e dos combustíveis elevados nos próximos meses.

Publicidade
TAGS:
Economia
Oriente Médio
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).