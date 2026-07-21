ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

OpenAI e Anthropic pressionam por controle da IA chinesa enquanto rivais avançam

Avanço de modelos abertos da China coloca em debate segurança nacional

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 16h10 | Atualizado em 21 jul 2026, 16h21
Logotipo de inteligência artificial da Anthropic é exibido na tela de um smartphone nesta foto-ilustração em Bruxelas, na Bélgica, em 12 de abril de 2026. Governos e instituições financeiras estão avaliando potenciais riscos de cibersegurança associados ao modelo avançado da empresa, que identificou milhares de vulnerabilidades em softwares, mas tem uso restrito devido a preocupações com possíveis abusos
Logotipo de inteligência artificial da Anthropic é exibido na tela de um smartphone nesta foto-ilustração em Bruxelas, na Bélgica, em 12 de abril de 2026 (Getty/Getty Images)
Continua após publicidade
OpenAI e Anthropic pressionam por controle da IA chinesa enquanto rivais avançam Priorizar nos meus resultados Google
Continua após a publicidade

O avanço de modelos de inteligência artificial desenvolvidos na China abriu uma nova frente de disputa no setor de tecnologia dos Estados Unidos.

Empresas como OpenAI e Anthropic alertam para riscos de segurança e defendem maior controle sobre ferramentas de IA de código aberto. Críticos, porém, dizem que as companhias tentam usar a regulação para reduzir a concorrência.

Continua após a publicidade

A disputa ganhou força após o lançamento de novos modelos chineses considerados competitivos com sistemas americanos de ponta.

Entre eles estão o Kimi K3, da startup Moonshot AI, e o Qwen 3.8 Max, da Alibaba. Diferentemente de modelos fechados, essas ferramentas permitem que usuários baixem a tecnologia, adaptem os sistemas e os treinem com dados próprios.

Siga

O crescimento desses modelos colocou em xeque uma das principais apostas do mercado: a ideia de que apenas grandes empresas americanas, com bilhões de dólares em infraestrutura computacional, conseguiriam liderar a corrida da inteligência artificial.

Continua após a publicidade

Empresas americanas alertam para riscos

Executivos de algumas das maiores empresas de IA dos Estados Unidos afirmam que modelos abertos e altamente avançados podem criar riscos de segurança.

O presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, tem defendido há anos maior controle sobre sistemas de inteligência artificial capazes de executar tarefas complexas. Segundo ele, modelos avançados disponíveis gratuitamente para download poderiam ser usados de maneira perigosa.

Continua após a publicidade

A OpenAI também argumenta que a rápida disseminação de ferramentas poderosas sem mecanismos de controle pode dificultar a prevenção de usos indevidos da tecnologia.

Dean Ball, responsável pela área de estratégia de futuro da OpenAI, afirmou que um cenário dominado por modelos abertos poderia levar a uma concentração da inteligência artificial como infraestrutura pública controlada pelo Estado. Ele classificou essa possibilidade como um futuro “distópico”, embora tenha destacado depois que seus comentários não representavam uma posição oficial da empresa.

Críticos acusam tentativa de barrar concorrência

As críticas das empresas de IA, no entanto, enfrentam resistência dentro do próprio setor.

Continua após a publicidade

Alguns investidores e analistas afirmam que companhias como OpenAI e Anthropic, que se preparam para possíveis ofertas públicas de ações nos próximos anos, têm interesse em limitar o avanço de concorrentes capazes de oferecer modelos mais baratos.

David Sacks, investidor de tecnologia e conselheiro de inteligência artificial da Casa Branca, acusou as empresas de tentar usar a regulação como uma ferramenta de proteção de mercado.

Segundo ele, transformar a incerteza regulatória em uma barreira para novos concorrentes seria uma estratégia prejudicial à inovação.

China ganha espaço com modelos de baixo custo

A ascensão dos modelos chineses ocorre porque essas ferramentas oferecem custos significativamente menores em comparação com algumas soluções americanas.

Empresas nos Estados Unidos já começaram a adotar modelos chineses, aumentando a pressão sobre líderes como OpenAI e Anthropic. A preocupação dos investidores é que sistemas mais baratos reduzam o valor cobrado por ferramentas de inteligência artificial avançada.

O mercado vinha apostando que empresas como OpenAI, Anthropic e o Google continuariam criando modelos cada vez mais poderosos, justificando investimentos bilionários em data centers, chips e infraestrutura.

A possibilidade de uma tecnologia equivalente ser oferecida a preços muito mais baixos abalou parte dessas expectativas e pressionou ações de empresas ligadas ao setor de inteligência artificial.

Governo Trump debate restrições

A disputa também chegou ao governo americano.

Integrantes da administração Trump avaliam medidas contra empresas chinesas de inteligência artificial, incluindo possíveis sanções comerciais, alertas de segurança e novas regras para modelos abertos.

Até agora, porém, não houve consenso dentro do governo sobre como agir. Parte dos integrantes defende restrições para proteger a segurança nacional, enquanto outros argumentam que limitar o acesso a modelos abertos pode enfraquecer a competitividade americana.

No ano passado, o Congresso dos Estados Unidos proibiu o uso do modelo chinês DeepSeek em redes federais e de defesa por preocupações relacionadas a segurança e privacidade.

Uma nova fase da corrida da IA

O debate revela uma mudança na disputa pela liderança da inteligência artificial.

Até recentemente, a corrida era dominada por empresas com acesso aos maiores volumes de capital e capacidade computacional. Agora, modelos mais baratos e adaptáveis ameaçam mudar essa lógica.

Para defensores da abertura tecnológica, permitir que empresas e pesquisadores tenham acesso a modelos modificáveis será essencial para ampliar a inovação.

Para críticos, o desafio é garantir que sistemas cada vez mais poderosos não avancem sem mecanismos adequados de segurança.

No centro da disputa está uma questão estratégica: quem controlará a próxima geração da inteligência artificial, as grandes empresas privadas que investem bilhões em infraestrutura ou uma rede aberta de desenvolvedores com acesso a modelos de baixo custo.

Publicidade
TAGS:
Economia
Inteligencia Artificial
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).