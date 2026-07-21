OpenAI e Anthropic pressionam por controle da IA chinesa enquanto rivais avançam

O avanço de modelos de inteligência artificial desenvolvidos na China abriu uma nova frente de disputa no setor de tecnologia dos Estados Unidos.

Empresas como OpenAI e Anthropic alertam para riscos de segurança e defendem maior controle sobre ferramentas de IA de código aberto. Críticos, porém, dizem que as companhias tentam usar a regulação para reduzir a concorrência.

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A disputa ganhou força após o lançamento de novos modelos chineses considerados competitivos com sistemas americanos de ponta.

Entre eles estão o Kimi K3, da startup Moonshot AI, e o Qwen 3.8 Max, da Alibaba. Diferentemente de modelos fechados, essas ferramentas permitem que usuários baixem a tecnologia, adaptem os sistemas e os treinem com dados próprios.

O crescimento desses modelos colocou em xeque uma das principais apostas do mercado: a ideia de que apenas grandes empresas americanas, com bilhões de dólares em infraestrutura computacional, conseguiriam liderar a corrida da inteligência artificial.

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Empresas americanas alertam para riscos

Executivos de algumas das maiores empresas de IA dos Estados Unidos afirmam que modelos abertos e altamente avançados podem criar riscos de segurança.

O presidente-executivo da Anthropic, Dario Amodei, tem defendido há anos maior controle sobre sistemas de inteligência artificial capazes de executar tarefas complexas. Segundo ele, modelos avançados disponíveis gratuitamente para download poderiam ser usados de maneira perigosa.

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A OpenAI também argumenta que a rápida disseminação de ferramentas poderosas sem mecanismos de controle pode dificultar a prevenção de usos indevidos da tecnologia.

Dean Ball, responsável pela área de estratégia de futuro da OpenAI, afirmou que um cenário dominado por modelos abertos poderia levar a uma concentração da inteligência artificial como infraestrutura pública controlada pelo Estado. Ele classificou essa possibilidade como um futuro “distópico”, embora tenha destacado depois que seus comentários não representavam uma posição oficial da empresa.

Críticos acusam tentativa de barrar concorrência

As críticas das empresas de IA, no entanto, enfrentam resistência dentro do próprio setor.

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Alguns investidores e analistas afirmam que companhias como OpenAI e Anthropic, que se preparam para possíveis ofertas públicas de ações nos próximos anos, têm interesse em limitar o avanço de concorrentes capazes de oferecer modelos mais baratos.

David Sacks, investidor de tecnologia e conselheiro de inteligência artificial da Casa Branca, acusou as empresas de tentar usar a regulação como uma ferramenta de proteção de mercado.

Segundo ele, transformar a incerteza regulatória em uma barreira para novos concorrentes seria uma estratégia prejudicial à inovação.

China ganha espaço com modelos de baixo custo

A ascensão dos modelos chineses ocorre porque essas ferramentas oferecem custos significativamente menores em comparação com algumas soluções americanas.

Empresas nos Estados Unidos já começaram a adotar modelos chineses, aumentando a pressão sobre líderes como OpenAI e Anthropic. A preocupação dos investidores é que sistemas mais baratos reduzam o valor cobrado por ferramentas de inteligência artificial avançada.

O mercado vinha apostando que empresas como OpenAI, Anthropic e o Google continuariam criando modelos cada vez mais poderosos, justificando investimentos bilionários em data centers, chips e infraestrutura.

A possibilidade de uma tecnologia equivalente ser oferecida a preços muito mais baixos abalou parte dessas expectativas e pressionou ações de empresas ligadas ao setor de inteligência artificial.

Governo Trump debate restrições

A disputa também chegou ao governo americano.

Integrantes da administração Trump avaliam medidas contra empresas chinesas de inteligência artificial, incluindo possíveis sanções comerciais, alertas de segurança e novas regras para modelos abertos.

Até agora, porém, não houve consenso dentro do governo sobre como agir. Parte dos integrantes defende restrições para proteger a segurança nacional, enquanto outros argumentam que limitar o acesso a modelos abertos pode enfraquecer a competitividade americana.

No ano passado, o Congresso dos Estados Unidos proibiu o uso do modelo chinês DeepSeek em redes federais e de defesa por preocupações relacionadas a segurança e privacidade.

Uma nova fase da corrida da IA

O debate revela uma mudança na disputa pela liderança da inteligência artificial.

Até recentemente, a corrida era dominada por empresas com acesso aos maiores volumes de capital e capacidade computacional. Agora, modelos mais baratos e adaptáveis ameaçam mudar essa lógica.

Para defensores da abertura tecnológica, permitir que empresas e pesquisadores tenham acesso a modelos modificáveis será essencial para ampliar a inovação.

Para críticos, o desafio é garantir que sistemas cada vez mais poderosos não avancem sem mecanismos adequados de segurança.

No centro da disputa está uma questão estratégica: quem controlará a próxima geração da inteligência artificial, as grandes empresas privadas que investem bilhões em infraestrutura ou uma rede aberta de desenvolvedores com acesso a modelos de baixo custo.