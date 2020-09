Um novo capítulo para a saga de ‘O Poderoso Chefão’

- Minissérie

Quase cinco décadas depois da estreia do primeiro capítulo da trilogia protagonizada pela família Corleone, uma das maiores obras da história do cinema será relembrada em uma minissérie. Conforme anúncio realizado nos últimos dias, o programa The Offer (A Oferta, em português) vai recuperar ao longo de dez episódios o período de filmagens de O Poderoso Chefão. A previsão é que o programa seja lançado em 2021.

- Roteiro

Os bastidores das gravações são quase tão épicos, dramáticos e interessantes quanto o produto final, como a resistência dos produtores em dar a Marlon Brando o papel de Don Corleone (preferiam Robert Redford ou Warren Beatty à estrela encrenqueira, mas talentosa). As histórias serão contadas a partir de entrevistas do produtor Albert Ruddy, do diretor Francis Ford Coppola e do escritor Mario Puzo. O roteiro e a produção de The Offer estão aos cuidados de Michael Tolkin, indicado ao Oscar por O Jogador (1992) e responsável por filmes como Impacto Profundo (1998) e Nine (2009).

- Distribuição

Nos Estados Unidos, The Offer será disponibilizado no serviço de streaming CBS All Access. A expectativa é que a mesma plataforma seja lançada na América Latina como Paramount+.

- Relançamento

Coppola também tem um novo “filhote” de sua obra-prima. O diretor anunciou que lançará em dezembro uma versão da parte final da trilogia, de 1990. Trata-se do capítulo que mais divide os fãs (alguns idolatram o resultado, enquanto outros o consideram a peça mais fraca de O Poderoso Chefão). Coppola reeditou cenas, além de restaurar a imagem e o som do longa.

Publicado em VEJA de 30 de setembro de 2020, edição nº 2706