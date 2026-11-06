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Cultura

Toto Wolff diz que Russel viveu ‘momento difícil’ após título de Antonelli

Chefe da Mercedes comentou vitória do italiano e detalhou reação do inglês

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 17h01 | Atualizado em 6 nov 2026, 17h56
Multidão celebrando com bandeiras e troféus. Um homem de camisa branca e bandeira italiana nos ombros sorri ao centro, ladeado por outros com bandeiras verde e vermelha. Todos gritam e levantam os braços em comemoração, alguns ajoelhados no chão molhado.
Kimi ANtonelli e George Russel: pilotos da Mercedes comemoram o título do italiano (Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Toto Wolff diz que Russel viveu ‘momento difícil’ após título de Antonelli Priorize VEJA no Google

Chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff comentou nesta sexta-feira, 6, sobre o título antecipado de Kimi Antonelli na Formula 1, e revelou que George Russel viveu uma fase dura com a consagração do companheiro. “Foi um momento muito difícil para ele. É complicado quando a temporada não sai como você esperava”, contou durante coletiva de imprensa em Interlagos.

O chefe da Mercedes disse ainda que, teve uma conversa franca com o inglês e que, apesar da frustração pelos percalços da temporada, Russel parabenizou o italiano pelo título. “Ele foi ver o Kimi, e é incrível que ele tenha conseguido fazer isso. Trocamos mensagens naquela mesma noite e conversamos no dia seguinte. Agora, Russel está focado nesta corrida e na próxima temporada, porque essa é a mentalidade de um lutador”, detalhou sobre a reação do piloto.

“Kimi é um leão no carro e um cachorrinho fora dele”

Conquistado no último domingo, no GP do México, o título de Kimi Antonelli fez dele o campeão mais jovem da história da Formula 1, aos 20 anos, e emocionou Toto Wolff. “Ver o Kimi, a equipe, os pais, todos tão felizes… você percebe que o que ele realizou é algo mágico”, atestou, confessando que a cena o deixou de olhos marejados.

Sobre o italiano prodígio, o austríaco destacou o jeito reservado e a autenticidade como pontos fortes, e comparou o piloto a um “leão dentro do cockpit e a um cachorrinho fora dele”. “Ele é um rapaz muito educado e cativante, capaz de demonstrar, ao volante, uma força e uma competência que, às vezes, não condizem com a sua postura fora do carro pistas”, elogiou.

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De olho no título de construtores: “É o que paga as contas”

Líder do campeonato de construtores, a Mercedes precisa somar três pontos a mais que a Ferrari neste final de semana para sair de Interlagos como campeão. Questionado sobre a situação, Wolff disse que o título de Antonelli foi “muito especial”, mas que é a chancela da equipe que “paga as contas. “É algo extremamente importante para toda a organização. É o que paga as contas, a hipoteca, as despesas domésticas, as férias, a escola dos filhos… e os pilotos estão muito cientes disso”, atestou ele.

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