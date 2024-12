SobeDesce: de ‘Senna’ a Raul Gil

SOBE

Senna

A série da Netflix sobre o piloto é a terceira mais vista da plataforma no mundo e figura como líder de audiência no Brasil, no Paraguai e em Portugal.

Café

Afetado pelas quedas verificadas nos dois maiores produtores, Brasil e Vietnã, o preço do grão nos mercados internacionais atingiu em 2024 o nível mais alto já registrado.

Sonia Guajajara

A ministra dos Povos Indígenas foi umas das vencedoras do Prêmio Campeões da Terra, maior honraria ambiental da ONU.

DESCE

Fernandinho Beira-mar

Mesmo preso, o traficante foi um dos alvos de uma operação da polícia do Rio por ser suspeito de comandar da cadeia roubos no estado.

Yoon Suk-yeol

A polícia sul-coreana realizou uma busca no escritório do presidente do país, no curso da investigação sobre a tentativa fracassada do político de impor lei marcial à nação.

Raul Gil

Devido à baixa audiência, o SBT encerrou o contrato com o veterano apresentador, pondo fim a uma parceria de catorze anos.

Publicado em VEJA de 13 de dezembro de 2024, edição nº 2923

