SBT lamenta a morte de seu fundador: ‘Viveu 93 anos para levar felicidade e amor’

O SBT lamentou a morte de Silvio Santos, fundador da emissora. O apresentador morreu neste sábado, 17, aos 93 anos, após 17 dias internado no Hospital Albert Einstein em decorrência de uma gripe causada pelo vírus H1N1.

“Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações”, diz a nota da emissora publicada no X.

Televisão

Após mais de uma década trabalhando na TV Paulista, Silvio decidiu abrir sua própria emissora. Em 1975, ele venceu a disputa pela concessão do Canal 11, no Rio de Janeiro, e investiu 10 milhões de dólares na nova empreitada. Chamada TVS, a emissora começou a operar no ano seguinte. Alguns anos depois, em 1981, Silvio ganhou a concessão de mais quatro canais, em São Paulo, Porto Alegre e Belém, e formou o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Atualmente, o SBT é a segunda maior rede de televisão do país, com mais de 100 emissoras afiliadas, e tem a terceira maior audiência no Brasil.

Sob o comando de Silvio, o SBT chegou a vice-liderança de audiência do país. Nos anos 1990, a emissora viveu sua era dourada com a ajuda de atrações marcantes, como o Domingo Legal (com Gugu Liberato), Passa ou Repassa, Fantasia, e Em Nome do Amor.