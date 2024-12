Romancista Edgard Telles Ribeiro é eleito imortal da Academia Brasileira de Letras

O romancista, cineasta e diplomata aposentado Edgar Telles Ribeiro foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) nesta quarta-feira, 11, e vai assumir a cadeira de número 27 do órgão, anteriormente ocupada pelo poeta Antonio Cicero, morto em outubro deste ano. De acordo com a instituição, Ribeiro foi eleito com 28 votos de um total de 39 possíveis. Seu principal concorrente, o escritor e jornalista Tom Farias, recebeu seis votos. Houve ainda dois votos em branco e três abstenções.

Ribeiro já havia tentado uma vaga na ABL em março deste ano, mas perdeu para a antropóloga Lilia Schwarcz por 24 votos a 12. Ele foi o primeiro a se candidatar à cadeira deixada por Antonio Cicero e despontou como favorito.

Quem é Edgard Telles Ribeiro?

Nascido em Valparaíso, no Chile, em 1944, o escritor é naturalizado brasileiro e hoje mora no Rio de Janeiro. Ele começou sua carreira na década de 1960 como crítico de cinema em jornais da capital carioca. Pouco depois, se mudou para os Estados Unidos para estudar cinema na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Também fez carreira como diplomata e foi embaixador brasileiro na Nova Zelândia, Estados Unidos, Malásia, Tailândia, Equador e Guatemala. Como romancista, já publicou 15 livros, incluindo O Criado-Mudo, O Punho e a Renda, O manuscrito e Olho de Rei, que lhe rendeu um prêmio da Academia Brasileira de Letras para Melhor Obra de Ficção em 2006.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade