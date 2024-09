Rio tem alta de 24% no faturamento do comércio durante o Rock in Rio

A edição que marcou os 40 anos do Rock in Rio, que terminou no último domingo (24), não rendeu apenas muita música e diversão. Dados exclusivos do Itaú Unibanco, patrocinador master do festival, mostram que o evento estimulou o consumo na cidade, resultando em uma alta de 24% no faturamento do comércio no Rio de Janeiro. Esse aumento foi constatodo a partir da análise das transações financeiras realizadas via Rede (empresas de meios de pagamento que oferece maquininhas para cartões) nas duas semanas de shows na Cidade de rock (dias 13, 14, 15 e 19, 20, 21 e 22 de setembro), comparando com o mesmo período do ano passado.

Ao analisar o número de compras realizadas, o salto foi ainda maior. O levantamento registrou uma alta de 40%. Dados da pesquisa mostram ainda que os setores que tiveram destaque no desempenho positivo estão os relacionados à alimentação, com liderados por fast-foods, com alta de 86,3% no faturamento, lanchonetes e cafés, com 28,9%, e padarias, com 27,8%. Já os hotéis da cidade registraram avanço de 30,7%. “Eventos como o Rock in Rio sempre apresentam um potencial positivo de faturamento para o comércio, tanto por atraírem turistas quanto por movimentarem a própria população da cidade” afirma Luis Claudio Marrone, superintendente da Rede.

Só o público que passou pelo Parque Olímpico, transformada em Cidade do Rock durante os sete dias do festival, movimentou 72,8 milhões de reais em compras, em cerca de 2,1 milhões transações, registrando crescimento em relação à última edição do Rock in Rio. Os dados do Itaú Unibanco também foram registrados a partir das operações por meio da Rede (maquininhas).

Segundo os dados do balanço da operação, houve uma alta de 56,7% no número de compras realizadas na Cidade do Rock e de 19,3% no total gasto durante esta edição. O dia em que os visitantes mais gastaram foi o primeiro sábado (14), que teve a banda Imagine Dragons como headliner, seguida de perto pela última sexta (20), quando Katy Perry foi a principal atração do Palco Mundo.

Na edição do Rock in Rio deste ano, 2 200 laranjinhas – as maquininhas do Itaú – operaram simultaneamente nos sete dias de shows, na maior operação já montada para o festival. Foram 80 pontos fixos de venda – incluindo alimentação, bebidas, produtos dos patrocinadores e itens oficiais do festival – e 820 ambulantes circulando pela Cidade do Rock.

O impacto do festival na economia do Rio de Janeiro, de acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), divulgado em julho passado, este ano é de 2,9 bilhões de reais. Na edição de 2022 foi de 2,69 bilhões de reais.