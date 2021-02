Revelado elenco de filme dos criadores de ‘Game of Thrones’ na Netflix

O elenco da aguardada primeira produção dos criadores de Game of Thrones para a Netflix foi revelado nesta quinta-feira, 25. O filme Metal Lords, produzido por David Benioff e DB Weiss, terá como astros Jaeden Martell, Isis Hainsworth e Adrian Greensmith. O longa-metragem contará a história de dois adolescentes que querem montar uma banda de heavy metal em uma escola, onde ninguém dá a mínima o rock pesado.

Martell ficou conhecido por atuar na comédia Entre Facas e Segredos e no suspense It. Hainsworth trabalhou em Emma. O único estreante é Greensmith, estudante do Royal Central School of Speech and Drama, em Londres. O filme terá a direção de Peter Sollett. O guitarrista Tom Morello, do Rage Against The Machine, será o produtor-executivo musical.

Além deste filme, Benioff e Weiss estão trabalhando também em uma série intitulada The Overstory, produzida por Hugh Jackman, e na comédia The Three-Body Problem, baseado em uma trilogia de ficção científica, e na comédia The Chair, com Sara Oh.