Os instrumentos de astros do rock que bateram recordes em leilões

- Kurt Cobain (foto)

Andam em ritmo de heavy metal os leilões de guitarras vintage que pertenceram a astros do rock. Para esquentar de vez esse mercado agitado de antiguidades pop, a Julien’s Auction, sediada no estado americano da Califórnia, anunciou que vai colocar no pregão dois instrumentos do acervo de Eddie Van Halen, falecido em outubro. A expectativa é amealhar quase 700 000 reais na venda de dois dos modelos mais icônicos do acervo do músico no evento previsto para ocorrer no começo de dezembro. Apesar da excitação provocada pelo anúncio, o saldo ficará muito aquém da arrecadação obtida no leilão do violão usado por Kurt Cobain na gravação do Acústico MTV do Nirvana: mais de 30 milhões de reais, o que o coloca na topo da lista dos artigos do gênero mais caros de todos os tempos, segundo ranking elaborado pelo site Loudwire.

- David Gilmour

Em junho do ano passado, o músico do Pink Floyd arrecadou cerca de 80 milhões de reais com o leilão de 120 instrumentos de sua coleção. O montante obtido no evento acabou sendo doado à ClientEarth, uma organização que atua no combate às mudanças climáticas. A guitarra que alcançou o maior lance foi a Black Strat, que aparece nas gravações de clássicos como Wish You Were Here e The Dark Side of the Moon.

- Reach out to Asia

Rendeu 15 milhões de reais o leilão da Fender assinada por astros como Brian May e Jimmy Page para arrecadar fundos para as vítimas do tsunami na Ásia em 2004.

- John Lennon

Depois de um sumiço de décadas, uma Gibson J-160E Acoustic-Electric utilizada pelo ex-beatle em 1962 foi localizada e leiloada em 2015, sendo arrematada por mais de 10 milhões de reais.

Publicado em VEJA de 4 de novembro de 2020, edição nº 2711