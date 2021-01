Os filmes que queremos ver no cinema em 2021 — se a pandemia deixar

Se todo início de ano traz consigo a expectativa sobre os filmes que chegarão aos cinemas nos meses seguintes, a ansiedade pelos lançamentos vem redobrada em 2021, já que pandemia impediu que muitos blockbusters estreassem na temporada anterior. Se o vírus finalmente permitir, o público poderá conferir nas telonas, e não mais só no sofá de casa, produções aguardadas como Viúva Negra e 007: Sem Tempo Para Morrer – que tiveram a data de estreia alterada indefinidamente ao longo de 2020. Além dessas, o calendário conta com novidades que prometem dar aquela forcinha na recuperação da indústria cinematográfica – isso, claro, em um cenário otimista, com os esforços mundiais de vacinação bem-sucedidos e a pandemia controlada. Confira os filmes mais aguardados do ano:

Nomadland

Estreia: 19/02

Vencedor da estatueta de melhor filme no Festival de Veneza de 2020, Nomadland é uma vaga quase certa na corrida pelo Oscar. O filme narra a história de Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos passa a viver como nômade, viajando em sua van, depois do colapso econômico da cidadezinha rural em que morava em Nevada, no Oeste dos Estados Unidos.

Judas e o Mesisas Negro

Estreia: 25/02

Protagonizado por Daniel Kaluuya, indicado ao Oscar de Melhor ator em 2018 pelo terror Corra!, de Jordan Peele, o filme é um drama biográfico sobre a ascensão e queda de Fred Hampton, o jovem líder dos Panteras Negras assassinado em 1969, com apenas 21 anos de idade.

007: Sem Tempo para Morrer

Estreia: 02/04

Um dos mais aguardados de 2020, o 25º filme da franquia de James Bond foi o primeiro blockbuster de Hollywood a ser vítima da crise do coronavírus: sua estreia original, em abril, foi empurrada para novembro. Sem melhora na pandemia, o longa foi novamente adiado, dessa vez para abril de 2021. Último filme com Daniel Craig na pele do protagonista, Sem Tempo Para Morrer acompanha um Bond retirado de seu sossego na Jamaica para resgatar um cientista sequestrado.

Um Lugar Silencioso Pt. 2

Estreia: 23/4

Originalmente agendada para 19 de março, a sequência de um dos mais recentes sucessos do terror teve a estreia adiada para setembro, a poucos dias do lançamento. Mas, assim como 007, a esperança de chegar aos cinemas em 2020 foi frustrada e o filme acabou empurrado para abril de 2021. No primeiro longa, que arrecadou cerca de US$ 340 milhões em bilheteria, uma família precisa se manter em silêncio absoluto para sobreviver a criaturas guiadas pelo som que rondam sua casa. Na sequência, a prole se vê obrigada a encarar a ameaça mundo afora para seguir sobrevivendo no silêncio.

Viúva Negra

Estreia: 7/5

Na esteira de Capitã Marvel (2019), Viúva Negra é o segundo filme solo da Marvel protagonizado por uma heroína, e o primeiro de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson). A produção estrearia em abril de 2020, mas teve a data alterada diversas vezes até ser empurrada para maio de 2021. A trama reconta a origem e o passado espião da heroína russa, treinada como agente da KGB e posteriormente perseguida pelo governo soviético. Depois de se juntar aos Vingadores, ela volta à terra natal para destruir o programa que a moldou para ser uma assassina.

Top Gun: Maverick

Estreia: 8/7

Trinta e cinco anos depois do sucesso de Top Gun: Ases indomáveis (1986), Tom Cruise retorna ao papel que o consagrou no cinema: o piloto da marinha Maverick. O filme estava previsto para estrear em 2020, mas os fãs tiveram que esperar mais um pouquinho para reviver o sucesso dos anos 80 nas telonas.

O Esquadrão Suicida 2

Estreia: 6/8

Com elenco praticamente novo, O Esquadrão Suicida 2 pretende ser um longa independente do filme anterior – a começar pela direção e roteiro de James Gunn (Guardiões da Galáxia). Sem Jared Leto como Coringa e Will Smith como Pistoleiro, mas ainda agraciado por Margot Robbie na pele da Arlequina, o longa terá novos personagens e seguirá uma outra fase dos quadrinhos da DC.

Duna

Estreia: 1/10

Baseado no livro homônimo de Frank Herbert, Duna se passa em um futuro distante no qual vigora uma espécie de feudalismo intergaláctico. Paul Atreides (Timothée Chalamet) deve viajar ao planeta mais perigoso do universo, Duna, para encontrar o recurso precioso existente lá: melange, uma substância capaz de desbloquear o maior potencial da humanidade. Assim como outros longas de 2021 da Warner Bros., Duna deverá ser lançado ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming HBO Max – possibilidade que frustrou o diretor Denis Villeneuve, que acha improvável uma sequência acontecer caso o filme não seja exclusivo das telonas.

Missão Impossível 7

18/11

Novamente estrelado por Tom Cruise, o sétimo longa-metragem da franquia está programado para chegar por aqui em 18 de novembro; o oitavo, em 4 de novembro de 2022. A produção de Missão Impossível 7 não tem sido lá das mais tranquilas: além de o coronavírus atrasar filmagens e da bronca de Cruise aos funcionários que violaram regras de prevenção à doença no set, o filme também se envolveu em uma polêmica com o governo da Polônia, que o impediu de explodir a histórica ponte do Lago Pilchowicki.

Matrix 4

Estreia: 22/12

Com Keanu Reeves de volta ao papel de Neo e Carrie-Anne Moss ao de Trinity, a quarta sequência de Matrix, também dirigida e roteirizada por Lana Wachowski, está prevista para estrear no apagar das luzes deste ano. Além deles, Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother) e atores de Sense8, série também coordenada pelas irmãs Wachowski, integram o elenco.