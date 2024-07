Neil Gaiman, autor de ‘Sandman’, é acusado de abuso sexual

O escritor inglês Neil Gaiman, conhecido por obras como Sandman e Coraline, se tornou alvo de investigação na Nova Zelândia na quarta-feira, 3, após duas mulheres o denunciarem por agressão sexual. A informação foi revelada pelo podcast Master: as alegações contra Neil Gaiman, do portal inglês Tortoise Media. Nele, as denunciantes descrevem “atos sexuais violentos e degradantes” cometidos pelo autor, alguns dos quais não foram consentidos. Gaiman nega as acusações.

Uma das mulheres, identificada como Scarlett, de 23 anos, trabalhava como babá do filho do escritor em sua casa na Nova Zelândia. Ela afirma que Gaiman a assediou sexualmente em uma banheira da residência poucas horas após conhecê-la, em fevereiro de 2022. Na versão do autor, o incidente envolveu apenas carícias e beijos. Eles mantiveram um relacionamento de três semanas, que ambos afirmam ter sido consensual, no entanto, Scarlett diz que Gaiman também a agrediu com “atos violentos de penetração”. A jovem alega que, em uma ocasião, a dor foi tão intensa que ela perdeu a consciência. “Quando pedi para ele parar, ele riu”, conta no podcast.

A segunda vítima, identificada apenas como K, conheceu Gaiman aos 18 anos em uma sessão de autógrafos em Sarasota, nos Estados Unidos, em 2003. Os dois começaram um relacionamento consensual quando ela completou 20 anos e o escritor estava na faixa dos 40. K relata que, ao longo do relacionamento, foi submetida a sexo violento e doloroso que “não queria nem gostava”.

Além de negar qualquer comportamento ilegal, Gaiman afirma que se ofereceu para auxiliar a polícia neozelandesa com a queixa de Scarlett, mas as autoridades recusaram assistência, alegando que a investigação já estava em andamento. O escritor também diz que a jovem sofria de uma condição médica associada a “falsas memórias” na época em que os dois se conheceram, o que pode ter motivado as denúncias. Sobre as acusações feitas por K, Gaiman defende que elas são resultados do “arrependimento dela em relação ao relacionamento”.

