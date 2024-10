Morre o pianista Arthur Moreira Lima, aos 84 anos

Morreu nesta quarta-feira, 30, um dos mais renomados pianistas brasileiros, Arthur Moreira Lima, aos 84 anos. A informação foi confirmada pela família do músico através do Instituto Piano Brasileiro nas redes sociais. O artista tratava um câncer desde o ano passado.

“Nossos agradecimentos a esse gigante incomparável, por tudo que fez pela cultura brasileira e pianística. Que seu nome seja sempre reconhecido entre os heróis brasileiros”, diz o comunicado.

Moreira Lima nasceu no Rio de Janeiro em 16 de julho de 1940 e começou o estudo do instrumento ainda criança. Estudou piano na França a convite de Marguerite Long e no Conservatório Tchaikovsky, em Moscou. Diplomado na instituição, foi assistente de cátedra de Rudolph Kehrer por três anos.

Em 1965, conquistou o segundo lugar no prêmio Frédéric Chopin e, em 1970, ficou em terceiro no prêmio Tchaikovsky. Com mais de 60 álbuns, Moreira Lima se apresentou com as orquestras filarmônicas de Leningrado, Moscou e Varsóvia e com as sinfônicas de Berlim, Viena e Praga.

Continua após a publicidade

Reconhecido intérprete de Chopin e Liszt, também se voltou à música popular brasileira e a gravação, por ele, de um disco duplo com obras de Ernesto Nazareth contribuiu para o resgate da obra do compositor. No final dos anos 1990, lançou uma coleção de discos com suas gravações que eram vendidos em bancas de jornais.

Nos anos 2000, Moreira Lima, a bordo de um caminhão, viajava por diversas cidades brasileiras, realizando recitais de piano gratuitos em escolas, praças e comunidades de locais com pouco acesso a equipamentos culturais.