Morre em São Paulo, aos 87 anos, o humorista Ary Toledo

Dono de grandes sucessos no rádio e na TV, o humorista Ary Toledo, de 87 anos, morreu na manhã deste sábado, 12, em São Paulo. O comediante estava internado no Hospital Sírio Libanês e a informação foi confirmada pela família por meio de nota em seu perfil nas redes sociais. “Com profundo pesar, anunciamos o falecimento de Ary Christoni de Toledo, um humorista brilhante que iluminou nossas vidas com seu talento e risadas. Que sua memória continue a trazer sorrisos a todos nós… Sentiremos a sua falta Mestre”, registra o comunicado.

No início da tarde, o presidente Lula lamentou a morte de Ary Toledo e ressaltou a sua importância. Ele lembrou que o artista exerceu inúmeras atividades culturais, não se restringindo a de humorista. Foi ainda cantor, músico, compositor, teatrólogo, ator e dublador. Em nota, Lula destacou: “Em comum entre elas, o talento e a disposição para fazer o povo brasileiro sorrir.”

O presidente ainda lembrou que em sua carreira, seja no rádio ou na televisão, com suas piadas e causos, Ary Toledo sempre teve a marca da irreverência. “Uma característica, aliás, que o levou a ser preso pela ditadura militar, em 14 de dezembro de 1968, após a piada “Quem não tem cão, caça com gato. Quem não tem gato, caça com ato”, feita em um espetáculo no Teatro de Arena, em São Paulo, em relação ao Ato Institucional número 5, que instituiu o regime”, disse, em nota. Ao final, expressou seus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores da história do artista.

Embora tenha nascido em Martinópolis, Ary Toledo foi criado em Ourinhos, também no estado de São Paulo. Aos 22 anos, mudou-se para a capital, onde começou a trabalhar como ator no Teatro de Arena. Cinco anos mais tarde, ele estreou na carreira humorística, a qual nunca deixou. Em paralelo, atuava como cantor em estilo satírico e também como contador de piadas. Ao longo da carreira, teve diversos trabalhos em emissoras de televisão como a TV Tupi, Record e SBT.