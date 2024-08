Lilia Schwarcz a VEJA: ‘A branquitude se nega a reconhecer sua culpa no racismo’

O que despertou seu interesse nessa análise? Na minha vida acadêmica, aprendi a ver como documentos visuais não são neutros. Imagens não são só o reflexo de uma época, elas possuem carga política e, portanto, carga social.

Quais os desafios de assumir o lugar de fala de pessoa branca no estudo? Não é um lugar de autoacusação, mas de reflexão. Enquanto a negritude é movimento de exaltação dos valores das populações negras, a branquitude é um conceito acanhado, que se nega a reconhecer sua culpa no racismo estrutural.

Como fazer isso sem cair na armadilha do white saviour, o branco que se coloca como salvador do negro? Busco o letramento racial, não me excluo do cenário, mas me incluo como pessoa branca com privilégios e poderes para ampliar a discussão. Não basta ser antirracista, é preciso agir, sabendo que todos temos uma cor social.

Pode explicar melhor? A branquitude criou padrões e colocou os negros no lugar de subordinado, de vítima. Isso está na arte, nas propagandas, nas novelas. Temos de ver de forma crítica essa cultura visual.

