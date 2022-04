Jesuíta Barbosa leva mãe para Sapucaí e desconversa sobre caso com Alanis

Quem esperava ver na avenida o mesmo casal que está prestes a se formar nas telas da TV, em Pantanal, ficou decepcionado. Jesuíta Barbosa chegou sozinho ao camarote Folia Tropical, correndo para ir ao banheiro. Nem sinal de Alanis Guillen, apontada como affair do ator, que também está na novela das nove.

Na trama original, exibida pela TV Manchete nos anos 90, Jove, um playboy do Rio de Janeiro que se muda para a fazenda do pai no Mato Grosso, interpretado pelo novo galã da Globo, se apaixona por Juma Marruá, mulher que vira onça, vivida por Alanis.

Nesta semana, a novela bateu recorde de audiência, chegando a 30 pontos de média na grande São Paulo, ao retratar a primeira cena comum entre os dois. Quando perguntado sobre a atriz, Barbosa desconversou: “Estou acompanhado da minha mãe”. Os dois dançaram abraçados ao som do samba-enredo da Mocidade Independente de Padre Miguel, na área comum do camarote, nada de sala VIP.

Elizabeth Barbosa conta que escolheu para o filho o mesmo nome do pai e do avô, uma tradição na família. Afirma também que está adorando a novela, mas apesar disso, se sente desconfortável com as cenas de nudez na beira do rio do filho.“Não gosto nem das cenas de nudez, nem as que envolvem bichos como cobra. Nem vejo. Tenho pavor de cobras”, diz a mãe orgulhosa.

Jesuíta diz que tem muito em comum com personagem, interpretado por Marcos Winter na primeira versão do remake. “Me identifico muito com essas relações familiares, sexuais. Ele se comunica com a geração de hoje, que tem essa liberdade sexual muito forte”.