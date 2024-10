Homem que inspirou ‘Som da Liberdade’ é acusado de crime sexual

Tim Ballard, líder da organização Operation Underground Railroad, ganhou prestígio por seu trabalho no combate ao tráfico sexual infantil, recebendo apoio de figuras da direita americana, incluindo o ex-presidente Donald Trump. Ele também inspirou o herói do filme Som da Liberdade, que arrecadou mais de US$ 250 milhões em 2023, se tornando um dos filmes independentes mais bem-sucedidos da história, baseado em suas experiências de resgate de crianças. Mas, apesar do prestígio, Ballard está agora enfrentando graves acusações de agressão sexual, segundo o The New York Times.

Diversas mulheres que colaboraram com a Operation Underground Railroad alegam que ele se aproveitou de sua posição de prestígio para coagi-las a encontros sexuais em ambientes como bordéis e clubes de strip-tease, justificando essas ações como parte de sua missão de resgate. As denúncias incluem uma série de processos judiciais que surgiram no ano passado, revelando um padrão de comportamento abusivo.

Com um histórico como ex-agente do Departamento de Segurança Interna, Ballard conquistou credibilidade em várias esferas, incluindo a religiosa e a política. Ele tinha uma forte conexão com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

Várias mulheres que trabalharam com Ballard descreveram experiências de assédio e coerção, revelando táticas manipulativas que ele usava, como o “truque do casal”, onde elas eram instruídas a se apresentar como parceiras românticas para facilitar as operações. Essas mulheres relataram ter sido submetidas a avanços indesejados e pressão para se envolver em atividades sexualmente coercitivas sob o pretexto de ajudar a salvar crianças do tráfico.

Apesar das negações de Ballard e de seus defensores, que argumentam que as acusações são falsas e motivadas por interesses financeiros, investigações criminais ainda estão em andamento. A situação levou à ruptura de relações entre Ballard e a Operation Underground Railroad.