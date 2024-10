Filho de João Gilberto tem prisão decretada por acusações contra ex-mulher

A Justiça do Rio de Janeiro decretou a prisão preventiva de João Marcelo Gilberto, filho de João Gilberto (1931 – 2019) e Astrud Gilberto (1940 – 2023). Herdeiro do músico e compositor descumpriu decisões judiciais para excluir postagens em que atacava a honra da ex-mulher, Adriana Magalhães.

Em maio, João Marcelo acionou a Justiça com a alegação de que Adriana teria sequestrado a própria filha. Como ele mora em Nova Jersey, nos Estados Unidos, a Interpol foi oficiada.

As mesmas acusações foram repetidas no Facebook, mas a justiça já havia determinado a exclusão das postagens, o que não foi feito. Após a decretação de prisão, a advogada do herdeiro, Deborah Sztajnberg, afirmou ao jornal O Globo que vai recorrer da decisão e que João Marcelo “está apenas dando a versão dele da história.”