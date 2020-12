Fátima Bernardes é diagnosticada com câncer de útero: ‘Estou bem’

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, revelou nesta quarta-feira, 2, em um post no Instagram que foi diagnosticada com câncer de útero em estágio inicial. Ela disse que descobriu a doença após exames de rotina e que precisará se afastar por alguns dias do trabalho para fazer uma cirurgia.

Fátima contou que preferiu ela mesma revelar a notícia e que, neste momento, está ao lado dos pais, filhos, namorado e amigos próximos. “Logo estarei de volta”, escreveu.