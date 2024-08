Estado e cidade de SP decretam luto de três dias por morte de Silvio Santos

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) lamentou a morte do apresentador Silvio Santos e decretou luto oficial de três dias no estado. O apresentador morreu na manhã deste sábado, 17, aos 93 anos, após ficar mais de duas semanas internado no Hospital Albert Einsten, na capital paulista.

“Nascido Senor Abravanel, o empresário aliou seu perfil empreendedor, treinado na adolescência como camelô, à voz potente e inconfundível para criar um estilo popular que cativou as massas. Sua trajetória nas rádios e nos canais de TV andou lado a lado com seu tino empreendedor em diversos segmentos e no comando do SBT. Carioca, escolheu São Paulo como casa desde os anos 1950. Nossos sentimentos à família Abravanel, aos amigos, aos funcionários do SBT e aos brasileiros de diversas gerações que tiveram em Silvio Santos uma das personalidades mais admiradas”, diz a nota do governo do estado.

A prefeitura de São Paulo também decretou luto de três dias. O prefeito Ricardo Nunes (MDB) lamentou a morte e disse, durante a campanha eleitoral na zona sul da capital, que se coloca a disposição da família para ajudar na estrutura para o velório. Ainda não foram divulgadas informações sobre o velório e o enterro do apresentador. Cidade do coração

Nascido no Rio de Janeiro, Silvio Santos se mudou para São Paulo em 1950, depois de fazer um passeio pela capital paulista. Na época, ele resolveu fazer um teste para locutor em uma emissora paulista. Acabou sendo aprovado e se instalou na capital. O SBT, seu império de comunicação, tem sede em São Paulo. A TVS São Paulo entrou oficialmente no ar em 19 de agosto de 1987, como cabeça de rede do Sistema Brasileiro de Televisão.