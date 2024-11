Como aconteceu a midiática degustação da banana mais cara do mundo

O empreendedor de criptomoedas Justin Sun, fundador da empresa Tron, cumpriu a promessa e comeu a “banana mais cara do mundo”. A fruta era parte da obra de arte Comedian, do artista italiano Maurizio Cattelan, que Sun comprou por 6,2 milhões de doláres (37 milhões de reais), em um leilão da Sotheby’s, em Nova York, nos Estados Unidos.

Sun comeu a fruta em frente aos jornalistas, durante uma entrevista coletiva em um dos hotéis mais caros de Hong Kong, na China. A obra consistia em uma banana presa a uma parede com uma fita adesiva. “É muito melhor do que as outras bananas”, ele disse após a primeira mordida. Sun afirmou que comer a fruta durante uma entrevista coletiva também pode se tornar parte da história da obra de arte.

A obra foi exibida pela primeira vez na exposição Art Basel, de 2019, em Miami Beach, justamente para levantar a controvérsia se ela deveria ser considerada arte ou não.

Em tempo, a obra veio acompanhada de um certificado de autenticidade que confirmava sua criação por Cattelan, além de instruções sobre como substituir a fruta quando ela estragasse. Todos os participantes da entrevista receberam uma banana e uma fita adesiva para também poderem comer.