Com homenagem a Beethoven, Osesp anuncia temporada 2021

O Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) anunciou nesta quinta-feira, 10, o calendário ajustado de concertos da temporada 2020, adiados por causa da pandemia, além dos programas da temporada de 2021. As duas temporadas juntas darão continuidade à celebração dos 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven, celebrado em dezembro deste ano. Além dos concertos presenciais, também vão continuar ocorrendo as transmissões digitais ao vivo pela internet de toda a programação do ano.

Os concertos da temporada de 2020 começam em 6 de janeiro de 2021 e a abertura oficial da temporada de 2021 acontece em 11 de março, em um concerto sob a regência do diretor musical e regente titular Thierry Fischer. A temporada do ano que vem terá como destaque ainda os ciclos e séries especiais Piazzolla 100, para celebrar o centenário de nascimento do compositor argentino, Escolha do Maestro: Saint-Saëns – 100 anos de morte, tema escolhido por Fischer, e Stravinsky – 50 anos de morte, com a música dos balés do compositor russo.

Thierry Fischer estará à frente também de 12 concertos, de janeiro a março, em homenagem a Beethoven. Sinfonia nº 6 – Pastoral (06 a 08/01), Sinfonia nº 2 (21 a 23/01), Sinfonias nº 1 e 5 (11 a 13/02) e Sinfonia nº 3 (04 a 06/03). O ciclo completo será lançado em um álbum pelo Selo Digital Osesp.

A pianista venezuelana Gabriela Montero será a artista em residência do ano, e os compositores visitantes serão o argentino Esteban Benzecry e o brasileiro Caio Facó. A Osesp também fará a estreia de obras encomendadas aos compositores Rodrigo Morte, Chick Corea e também de Caio Facó. A programação completa está disponível no site oficial da Osesp.