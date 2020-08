Com Covid-19, Cauan, da dupla com Cleber, está em estado grave

O cantor Cauan Máximo, 38 anos, da dupla sertaneja Cleber & Cauan, está internado na UTI de um hospital de Goiânia em estado grave. Diagnosticado com Covid-19, o artista está com 75% do pulmão comprometido pela doença. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 17, em um comunicado publicado no Instagram oficial da dupla.

O quadro do cantor é estável, porém é grave, com o uso de oxigenioterapia contínua. O artista está sendo tratado com antibióticos, anticoagulantes e plasma. “Agradecemos a todos pelas orações, mensagens de apoio e o carinho que estamos recebendo nesse momento difícil”, diz o comunicado.

Na sexta-feira, 7, Cauan apresentou febre e sentiu dores no corpo. Na segunda-feira, 10, ele foi diagnosticado com Covid-19 e ficou isolado em casa. Dois dias depois, ainda com febre alta, foi internado com 50% do pulmão comprometido, com dores no estômago e baixa oxigenação.

Cleber, parceiro de Cauan, postou em suas redes sociais dizendo estar aflito com o estado do amigo. “O que a gente pode fazer nesse momento, Cauan, é orar muito por você”, escreveu.