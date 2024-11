Banana a preço de ouro: os detalhes do leilão milionário dessa estranha obra de arte

“Eu nunca imaginei que diria isso: ‘5 milhões de dólares por uma banana'”, disse Oliver Barker, mediador do leilão de arte contemporânea da Sotheby em Nova York, ao se aproximar do lance final que arremataria, por 5,2 milhões de dólares, uma banana presa à parede por uma fita adesiva. Vale ressaltar: a fruta havia sido comprada no mesmo dia, por 35 centavos.

A obra em questão tem história. Assinada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, a peça intitulada Comedian fez barulho ao ser apresentada em uma mostra de arte em Miami, em 2019, tornando-se viral nas redes sociais. Apreciada e rechaçada na mesma medida, a pobre banana na parede era uma crítica do artista ao que a humanidade dá ou não valor. Curiosamente, a obra chegou a ser comprada por 120.000 dólares.

Dessa vez, a projeção do leilão era que a banana sairia por cerca de 1,5 milhão. Por fim, a disputa entre arrematantes ao redor do mundo chegou ao fim quando o empresário de criptomoedas chinês Justin Sun deu o lance final — valor que, com as taxas a serem pagas, vai tirar 6,2 milhões de dólares do bolso do colecionador. Sun receberá em sua casa uma banana e um rolo de fita adesiva, assim como um certificado de autenticidade, e instruções sobre como instalar sua obra de arte em casa — inclusive como ele deve trocar a banana de tempos em tempos. O empresário, porém, afirma que tem outros planos: ele garantiu que pretende comer a banana, para “honrar seu lugar na história e na cultura pop”.