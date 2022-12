Astros do BTS comemoram classificação da Coreia na Copa: ‘Melhor dia’

A Coreia do Sul bateu Portugal de virada por 2 a 1 nessa sexta-feira, 2, cravando uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o resultado, os meninos do BTS, o grupo pop mais popular do país, foram às redes sociais comemorar a classificação da seleção. “É o melhor dia”, escreveu J-Hope em um stories do Instagram, seguido de um vídeo ouvindo Dreamers, hit do companheiro de grupo Jungkook que anima o torneio. “Eles trabalharam duro”, escreveu RM, enquanto Suga compartilhou uma foto da tabela de classificação.

[IG] 02.12.22 | Atualização no Instagram Stories do J-Hope comemorando ao som de ‘Dreamers’ #JUNGKOOK @BTS_twt pic.twitter.com/oVCMWuGhWQ — Jeon Jungkook Brazil (@JeonJungkook_BR) December 2, 2022

Segunda colocada no grupo H, a Coreia do Sul deve pegar o Brasil nas oitavas de final — isso, é claro, se a seleção brasileira confirmar o favoritismo e se classificar como líder do grupo G. O confronto acontece na próxima segunda-feira, 5, às 16h.

